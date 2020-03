Umbau des Bunkers gewürdigt

Der Umbau des Ochsenpferchbunkers zum Marchivum – Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung – ist jetzt in Stuttgart gewürdigt worden. Beim Staatspreis Baukultur Baden-Württemberg gab es dafür in der Kategorie „Bauen für die Gemeinschaft“ eine Anerkennung – quasi der zweite Platz neben dem eigentlichen Staatspreis, der an die Stadtbibliothek in Rottenburg am Neckar ging.

Für 18,4 Millionen Euro war Mannheims größter Hochbunker von 2026 bis 2018 nach Plänen von Architekt Peter Schmucker umgewandelt worden. Im früheren, von 1941 bis 1943 erbauten Schutzraum befinden sich Depot und Ausstellungsflächen. Für Büros, Lesesäle und Veranstaltungen erhielt der dunkelgrau-düstere, massive Koloss des Zweiten Weltkrieges zudem zwei gläserne Geschosse auf dem Dach. Dabei agierte die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG als Bauherrin im Auftrag der Stadt und vermietet das Gebäude an das Marchivum. Die Umwandlung des geschichtlich belasteten Denkmals zu einem lebendigen Ort war vom Bund als „Nationales Projekt des Städtebaus“ eingestuft und daher auch bezuschusst worden. Nun folgt die Anerkennung aus Stuttgart. „Ein düster problematisches Baudenkmal in unwirtlichem Umfeld wurde in einen belebten Lernort zur Selbstverständigung der Stadtgesellschaft verwandelt,“ lobte die Jury des in acht Kategorien vergebenen, undotierten Preises. Die Landesregierung hat ihn 2015 erstmals ausgelobt, um eine „innovative und nachhaltigen Baukultur“ zu fördern und zu zeigen, welche übertragbaren Lösungsansätze es für die aktuellen Bau- und Planungsaufgaben in Städten gibt.

Wirtschafts- und Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut würdigte die Preisträger wegen der Corona-Pandemie virtuell Ehrung. Geplant sind aber noch eine Dokumentation und eine Wanderausstellung. Kulturbürgermeister Michael Grötsch Gratulierte, mit der Anerkennung dürfe sich „das ganze Team bestätigt fühlen“. Für Marchivum-Direktor Ulrich Nieß ist es „Ansporn, nun das Gebäude mit spektakulären Ausstellungen zu krönen“ – wenn er wieder öffnen darf. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.04.2020