Umfeld aufwerten

Hut ab! Zum neuen Marchivum wie zum gelungenen Auftakt mit dem riesigen Besucheransturm kann man nur gratulieren!

Der Umbau des Ochsenpferchbunkers war architektonisch und gestalterisch eine enorme Herausforderung. Sie ist, und das im Zeit- und Kostenplan, rundum hervorragend gemeistert worden. Ein bedrohlich, beklemmend und düster wirkendes Relikt aus der dunkelsten Epoche der neueren deutschen Geschichte bietet nun nicht nur eine helle, freundliche Atmosphäre für Mitarbeiter wie Nutzer. Es ist auch funktional, aber doch so behutsam umgestaltet worden, dass es weiter als Mahnmal für eine schreckliche Zeit dienen kann. Das unbequeme Denkmal wird damit auf außergewöhnliche, bundesweit einmalige, aber doch richtige Weise zum wichtigen Geschichtsort.

Ästhetisch gelungen

Politiker nennen solch ein großes, wichtiges Projekt gerne „Leuchtturm“, und dieses Wort fiel in den Reden der vergangenen Tage öfters. An einen Leuchtturm schlägt oft die Brandung des um ihn herum tosenden Meeres. Das trifft auf das Marchivum in besonderer Weise zu. Es ist ästhetisch sehr gelungen, aber zugleich noch ein Fremdkörper in seiner Umgebung. Der Bunker liegt auf halber Strecke zwischen den Brennpunkten von Prostitution und Drogenhandel. Die Gegend ist gekennzeichnet von heruntergekommenen Häusern, Spielhöllen, dreckigen Gehwegen, Straßen in schäbigem Zustand.