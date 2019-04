Umjubelter Orchester-Auftritt

Die Mannheimer haben ein gutes Herz. Für Benefizkonzerte öffnen sie besonders gern die Geldbörse, erst recht, wenn der ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst „Clara“ mit dem Erlös bedacht wird. Der Mannheimer Bürger und Projektentwickler Egon Scheuermann, der das Konzert aus eigener Kraft gestemmt hat, konnte sich über eine zwar nicht ausverkaufte, aber gut besuchte Christuskirche freuen, wo das traditionsreiche, dem Nationaltheater (NTM) zugehörige Salonorchester „Salonissimo“ und vier Gesangssolisten ein wahrlich kunterbuntes Programm darboten.

Gerade diese Buntheit, die ja genre-übergreifend ein Markenzeichen von „Salonissimo“ ist, war der Hauptkritikpunkt einiger Stil-Puristen. Die gleiche Klientel äußerte sich auch befremdet darüber, dass ein Solist inmitten der Kollegen in edler Abendkleidung wirkte, als sei er auf dem Weg zum Freibad versehentlich falsch abgebogen.

Nun wirken ja Tonfilm-Schlager und Zarah-Leander-Hits im sakralen Raum stets wie Fremdkörper und sind genauso wenig jedermanns Sache wie Musical-Songs. Aber sie wurden ebenso bejubelt wie die Arien aus Oper und Operette. Das variabel besetzte „Salonissimo“-Ensemble glänzte an diesem Abend mit zwei Geigen, Cello, Kontrabass und Tasteninstrument in den schwierigsten Partituren wie in der zur Eröffnung erklingenden Ouvertüre zur Oper „Der Kalif von Bagdad“ von Francois-Adrien Boieldieu. Dabei sei vor allem die manuelle und geistige Flexibilität von Wolfram Koloseus gepriesen, der nach langen Dirigentenjahren am NTM jetzt Musikprofessor an der Mainzer Universität ist. Er entlockte seinem Zauberkasten Klavier-, Cembalo- und Orgelklänge und ersetzte sämtliche Holz- und Blechbläser.

Frank Ringleb, Kontrabassist, Gründer und Motor des Ensembles seit mehr als 30 Jahren, hat seine lockeren Moderationen (auch wenn er sich bisweilen ein wenig verplaudert) auf Kreuzfahrten und in Nobelhotels erprobt. Eine Sonderrolle hat Konzertmeister Sorin Strimbeanu inne, der die Dynamik steuert und in Operetten den Teufelsgeiger gibt.

Mehr als 20 Programmbeiträge

Die Mezzosopranistin Heike-Theresa Terjung und der Heldenbariton Karsten Mewes gehörten früher dem NTM an und stellten sich nun genauso in den Dienst der guten Sache wie der aktuelle Sopran-Star Eunju Kwon, die ihren Ehemann, den Bassbariton Jongmin Yoon (Theater Regensburg) mitgebracht hatte.

Stellvertretend für die mehr als 20 Programmbeiträge seien die absoluten Glanzpunkte des Abends gewürdigt: die Habanera aus Bizets „Carmen“ (Terjung), Posas Tod aus Verdis „Don Carlo“ (Mewes), die Register-Arie aus Mozarts „Don Giovanni“ (Yoon) und die Juwelen-Arie aus Gounods „Faust“ (Kwon), dazu allerlei Walzer, Polkas und Foxtrotts der „Salonissimos“. Ein weiterer, mit stehendem Applaus bedachter Höhepunkt: Das zu viert mit verteilten Rollen gesungene Duett „Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt“ aus Lehárs „Das Land des Lächelns“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019