Umleitung bis Donnerstag

Die Mannheimer Straße in Käfertal wird im Bereich „Äußere Querstraße“ bis zur „Gartenstraße“ neu asphaltiert. Wie die Stadt mitteilt, beginnen die Arbeiten am Dienstag, 27. Oktober, und sollen voraussichtlich am Donnerstag, 29. Oktober, abgeschlossen sein.

Nach der grundhaften Erneuerung der Mannheimer Straße zwischen der Kreuzung Rollbühlstraße (B38) und der Einmündung der Gartenstraße im Jahr 2017 hätten Untersuchungen des neuen Straßenbelags „verbesserungswürdige Stellen aufgewiesen“, so die Mitteilung. Diese würden im Rahmen der Gewährleistungsfrist durch die damals ausführende Firma behoben, eine neue Asphaltdecke werde aufgetragen. Grundstücke, Geschäfte und Nahversorger sind weiterhin erreichbar, in Teilabschnitten kommt es zu kurzzeitigen kleinen Einschränkungen. Fußgänger und Radfahrer können weiterhin aus beiden Richtungen in die „Mannheimer Straße“ gelangen. Eine Umleitung für den Pkw-Verkehr ist eingerichtet.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020