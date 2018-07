Umleitungen rund um den Wasserturm

Anzeige

Die Linie 60 fährt in Richtung Oststadt Lanzvilla sowie die Linie 63 in Richtung Pfalzplatz die Haltestelle „Wasserturm“ nicht an. Dafür ist eine Ersatzhaltestelle vor dem Dorint-Hotel eingerichtet.

Außerdem werden in der Nacht von Samstag auf Sonntag alle Nachtbusse der Straßenbahnlinie 6 in Richtung Neuostheim umgeleitet. Ab der Haltestelle „Wasserturm“ fährt die Linie eine Umleitung über Kunsthalle, Reichskanzler-Müller-Straße und Keplerstraße zur Haltestelle Werderstraße. Die Haltestelle Tattersall kann nicht bedient werden. In der Gegenrichtung fahren die Busse nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH regulär. seko

