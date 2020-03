Umleitungen wegen Gleisarbeiten

Gleise und Weichen zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Universität erneuert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) seit Montag. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 30. März. Man wolle „auch in Zukunft einen sicheren und reibungslosen Stadtbahnverkehr gewährleisten“, so die RNV. Dazu müsse ein Teil der Lindenhof-Überführung für den Bahn- und Busverkehr gesperrt werden. Die davon betroffenen Buslinien 60, 65 und 7 (Nachtbus) würden ab sofort umgeleitet. Ab Freitag müssten die Stadtbahnlinien 1, 4/4A, 5/5A, 8 Express, 9 Express und 15 eine Umleitung fahren. Die Haltestelle Universität könne aufgrund der Bauarbeiten weder von den Stadtbahnen noch von den Bussen bedient werden und entfalle ersatzlos, heißt es in der Mitteilung der RNV. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Umleitungen unter rnv-online.de/universitaet. bhr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020