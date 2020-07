Umstrittenes Penis-Kunstwerk: Mannheimer Polizei äußert sich

Das Kunstwerk an der Außenfassade des Bürgerhauses in der Neckarstadt-West, das 48 Stunden nach seiner Anbringung von einer Gruppe von Bürgern mit weißer Farbe übermalt worden war, sorgt weiter für Wirbel (wir berichteten). Das Polizeipräsidium Mannheim stellte am Freitag klar, dass keine Anordnung von Polizisten erteilt worden sei, die Wand zuzuhängen oder das Kunstwerk gar zu

...