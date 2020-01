Umwelt als Schwerpunkt beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim

„Umweltbewusst leben in Mannheim“ – so lautet das Motto des diesjährigen Neujahrsempfangs der Stadt am Montag, 6. Januar (Dreikönig), in allen Sälen und Foyers des Rosengartens. Mehr als 1500 Mitwirkende aus Stadtverwaltung sowie rund 250 Institutionen, Gruppen, Vereinen und Verbänden präsentieren dabei einen Querschnitt durch das bürgerschaftliche Leben in Mannheim. Rund 9000 Besucher werden – wie in den Vorjahren – erwartet.

Einlass ist – mit Sicherheitskontrollen – ab 10 Uhr, die Großveranstaltung endet gegen 17 Uhr. Der Eintritt ist für jedermann frei. Auf dem Programm stehen um 11 Uhr die Festansprache des Oberbürgermeisters sowie daran anschließend der Festvortrag von Professorin Sabine Gabrysch. Künstlerische Darbietungen steuern das Nationaltheater, die Musikhochschule Mannheim-Heidelberg und die Popakademie bei, durchs Programm führen Caroline Golly und Efstathios Kalaidis.

Programm online

Anstelle des bislang üblichen gedruckten Programmhefts stellt die Stadtverwaltung erstmals eine App („Neujahrsempfang Stadt Mannheim“) zur Verfügung, in der man sich alle Programmpunkte von „Festakt im Mozartsaal“ (11 Uhr) bis „Stimmungsmusik Die Tontauben“ (16.19 Uhr) sowie ein Verzeichnis der Akteure und der Ansprechpartner aufs Handy laden kann. Der „MM“ begleitet den Neujahrsempfang am Dreikönigstag aktuell im Morgenweb. lang

