Umweltausschuss tagt im Stadthaus

Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats befasst sich heute, Dienstag, 26. März, in öffentlicher Sitzung mit Verkehrsthemen. Im Mittelpunkt stehen dabei der „Masterplan Mobilität 2035“ sowie der Sachstand bei zahlreichen Anträgen und Vorschlägen, die aus den Reihen der Fraktionen zu verschiedenen Verkehrsfragen unterbreitet wurden. Zudem stehen die umstrittenen Radwege in der Augustaanlage, die Einrichtung weiterer Fahrradstraßen sowie der Bau von Fahrradzählstellen und digitalen Sicherheits- und Ladeboxen für E-Bikes auf der Tagesordnung. Debattiert wird außerdem über die Zufahrten zur Fußgängerzone in Planken und Breiter Straße. lang

Info: Tagesordnung, Vorlagen und Anträge unter bit.ly/2TTJeqf

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019