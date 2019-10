Umweltfreundlich, aber sehr groß

Die Deutsche Post DHL stellt seit Anfang September Pakete mit den neuen Elektrolieferwagen Streetscooter Work XL in der Innenstadt und den nördlichen Stadtteilen zu. Die Vorstellung der acht Fahrzeuge war für Lokalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter Anlass eines Besuchs bei der Zustellbasis Nord der DHL. Demnächst sollen die Transporter auch in Ludwigshafen eingesetzt werden.

Die E-Transporter werden in Zusammenarbeit mit Ford hergestellt, von dem Konzern stammt das Transit-Fahrgestell. Mit ihnen werden laut Niederlassungsleiter Frank Steinbrenner in der Innenstadt und den nördlichen Stadtteilen Pakete ausgefahren, ihre Batterien werden mit Ökostrom geladen. Schon seit einiger Zeit sind die kleineren Varianten des Streetscooter namens Work und Work L im Einsatz, laut Steinbrenner eignen sie sich für die kombinierte Verteilung von Briefen und Paketen in ländlichen Regionen. Sie haben mit vier und acht Kubikmetern Ladevolumen deutlich weniger Platz als der XL mit 20 Kubikmetern.

Oberbürgermeister Peter Kurz vergab Lob und Kritik wegen der neuen Fahrzeuge: Der Wechsel von Verbrennermotoren zu Elektro sei wegen weniger Lärm und Emissionen ein guter Schritt. Andererseits „sehen wir das Format nicht mit Freude“. Der Lieferwagen ist nämlich stattliche sieben Meter lang, also mehr als zwei Meter als ein normales Auto und damit sehr groß für die Innenstadt. Kurz betonte, dass man sich bei der Logistik in einem Spannungsfeld bewege: Zum einen sei sie Rückgrat der Wirtschaft, zum anderen eine Belastung: „Die Frage ist, wie man sie organisiert.“

Steinbrenner sagte dazu, dass es für den Umweltschutz nichts bringe, wenn kleinere Fahrzeuge häufiger hin- und herfahren würden, als dies mit größeren notwendig sei.

Eine weitere Kritik von Kurz war die „ästhetische Belastung“ durch die Fahrzeuge, er spielte außerdem auf das häufig unrechtmäßige Parken der Paketdienstleister an: „Wenn wir das Recht durchsetzen, knirscht es in der Logistik.“

„Fährt problemlos!“

Kurz setzte sich selbst ans Steuer des Work XL und drehte lautlos eine Runde um die DHL Zustellbasis. Sein Kommentar: „Fährt ruhig und problemlos!“ Es sei ein interessantes Produkt mit bis zu 200 Kilometern Reichweite und habe „keinen Mondpreis“. Steinbrenner stellte die Niederlassung vor und betonte dabei, dass die knapp 4000 Beschäftigen im Bereich der Postleitzahlen 67, 68 und 69 alle sozialversicherungspflichtig angestellt seien. RoS

