Umwelthilfe sieht Handlungsbedarf wegen zu hoher Stickoxidbelastung

Wird es eine Klage wegen zu hoher Stickoxidwerte geben? Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die in Stuttgart und anderen Städten bereits Fahrverbote für ältere Dieselautos gerichtlich durchgesetzt hat, sieht nach Auskunft ihrer Sprecherin Dorothee Saar auch für Mannheim „Handlungsbedarf“. Saar verweist dabei auf Messungen der DUH, des Südwestrundfunks (SWR) und des Umweltbundesamts (UBA) in den Jahren 2017 und 2018 (siehe Tabelle). Die erlaubte Höchstwert liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (Jahresmittelwert).

Allerdings will sich die DUH derzeit nicht auf konkrete juristische Schritte festlegen. Klar ist lediglich, dass die DUH aktuell in Mannheim keine Klage erhoben hat. Im Rathaus hofft man, dass dies auch so bleibt. Wie berichtet, geht Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) davon aus, dass der Verkehrsversuch mit verbilligten Bus- und Bahntickets sowie Anreizen für elektrische Lieferfahrzeuge in den Innenstadtstraßen („Modellstadt Mannheim“) abgewartet werde.

Stickoxid-Sondermessungen

Die Bundesregierung gibt bis Dezember 2020 für fünf Modellstädte - neben Mannheim auch Bonn, Essen, Reutlingen und Herrenberg (Kreis Böblingen) - insgesamt 130 Millionen Euro für Maßnahmen zur Verringerung der Stickoxidbelastung aus. Knapp 30 Millionen davon fließen nach Mannheim. „Das Modellstadt-Programm ist sicher sinnvoll“, so DUH-Sprecherin Saar. Die Organisation lege generell Wert darauf, dass Maßnahmen der betroffenen Kommunen auch mit entsprechenden Finanzen und dem politischen Willen, sie umzusetzen, hinterlegt sind. Die reine Ankündigung einer Stadt, etwa den Radverkehr zu fördern „reicht nicht aus“, so Saar.

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hat zur Kontrolle der Luftbelastung zusätzlich zu den festen Luft-Messstationen landesweit 40 Standorte für Stickoxid-Sondermessungen an verkehrsreichen Straßen festgelegt. Zwei davon befinden sich in Mannheim: An der Neckarauer Straße 169 und an der Feudenheimer Hauptstraße 124.

Die Standorte mussten die Vorgaben mehr als 10 000 Autos am Tag, eine geringe Windgeschwindigkeit sowie Wohngebäude in der Nachbarschaft erfüllen. In Neckarau und Feudenheim wird nun bis Ende März mit sogenannten Passivsammlern die Stickoxidkonzentration gemessen. Dabei wird ein chemisches Verfahren angewendet, bei dem im Nachhinein im Labor ein Durchschnittswert für die drei Monate ermittelt wird. Ergebnisse kündigt die Landesanstalt deswegen für „Frühsommer 2019“ an.

Im Gegensatz dazu liefern die beiden festen Messstationen der LUBW in Mannheim mit digitalen Messgeräten online Werte für Stickoxid und Feinstaub (am Friedrichsring, U 2) sowie zusätzlich Ozon (Mannheim-Nord, Feldweg verl. Memeler Straße). Diese Werte können auf der Homepage der Landesanstalt abgerufen werden. An den beiden Stationen werden weitere Luftschadstoffe wie Schwefeldioxid und Benzol gemessen, allerdings müssen die Geräte dafür ebenfalls im Labor ausgelesen werden.

