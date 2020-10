Umzug in Tennishalle

Auf dem Areal des alten Minigolfplatzes entsteht ab Mitte November ein neues Gebäude für die Zoologie. Futterküche, Reservegehege, Jungtieraufzucht, Verwaltung sowie getrennte Quarantänestationen für Neuzugänge und kranke Tiere sind dort vorgesehen. Ein Sichtfenster ermögliche Parkbesuchern Einblicke in Jungtieraufzucht und Futterküche, kündigt Christine Krämer, die Leiterin der Zoologie an.

Man werde künftig „weniger Tiere zeigen, aber in besserer Qualität, besserer Umgebung“. Die vom Umbau betroffenen Tiere seien an anderen Stellen im Park, vorübergehend – wie die Pinguine im Zoo Frankfurt – oder dauerhaft in anderen Einrichtungen untergekommen. Statt vieler kleiner Volieren gebe es eine neue, begehbare Großvoliere mit 1300 Quadratmetern Grundfläche, „also dreimal so groß wie die bisher größte Voliere“, so Krämer. Hier wolle man vor allem Vögel aus Afrika präsentieren, etwa Storchenvögel und eine Nimmersattgruppe. „Damit haben wir künftig ein Alleinstellungsmerkmal unter den Zoos“, hebt Krämer hervor. Aber auch Besucherlieblinge wie Waldrapp, roter Sichler und Hammerkopf würden dort wieder angesiedelt, „auch wenn sie keine afrikanischen Vögel sind“.

Bis zum Neubau sitzen sie und ihr Team ebenso wie die Technikabteilung und die gärtnerische Leitung, die alle hinter dem Pflanzenschauhaus in nun abgerissenen Gebäuden saßen, allerdings in ganz besonderen Büros: östlich der Freizeitwiese n einer eigens umgebauten Tennishalle. pwr

