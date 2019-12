Umzug vom Wasserturm an den Luisenring

Kunden der MVV müssen sich für persönliche Beratungen beim Energieversorger an neue Wege gewöhnen. Wie bereits kurz berichtet, gibt das Unternehmen sein Kundenzentrum in O 7 auf. Dieses ist am Freitag, 6. Dezember, zum letzten Mal geöffnet. Ab Samstag ist das MVV-Hochhaus im Luisenring die neue Anlaufstelle. Im Erdgeschoss hat das Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten eine früher als Büro genutzte Fläche zum Servicebereich umgebaut.

Zur Eröffnung des „E.forum“ ist ein großes Fest mit verschiedenen Aktionen vorbereitet. Wichtigste Neuerung für die Kunden: Das Beratungszentrum ist jetzt auf einer Ebene untergebracht und damit auch für Menschen mit Behinderung oder Eltern mit Kinderwagen gut zu erreichen.

Neue Parkplätze

Außerdem wurden einige Parkplätze geschaffen. „Wir haben das ,E.forum‘ in den letzten drei Jahren entwickelt und dabei auch Wünsche und Anregungen von Kunden berücksichtigt“, erklärt Matthias Schöner, Vertriebsleiter für Privat- und Gewerbekunden. Das Servicezentrum ist in hellen Farbtönen und mit viel Holz und Glas gestaltet. Im Eingangsbereich gibt es neben der Empfangstheke einen Wartebereich mit Kinderspielecke, in dem den Besuchern kostenloses W-Lan zur Verfügung steht. Sieben Einzelberatungsplätze für diskrete Gespräche wurden geschaffen, hinzu kommen drei Einzelzimmer, in denen Kunden sich ausführlich über Elektromobilität beraten lassen können. Dazu zeigt eine Ausstellung die Funktionsweise von Photovoltaikanlagen, Ladestationen oder wie Hausanschlüsse ausgestattet sind.

Außerhalb der Öffnungszeiten – montags bis freitags von 8 bis 18 und mittwochs von 8 bis 12 sowie von 14 bis 18 Uhr – ist ein zusätzlicher SB-Bereich über einen separaten Eingang zu erreichen. Dort sind drei Kassenautomaten aufgebaut, an denen die Kunden Ein- und Auszahlungen vornehmen können. Die Geräte seien stark frequentiert, berichtet Schöner: „Wir haben rund 80 000 Einzahlungen im Jahr.“ Für diesen Service gebe es mehrere Gründe

SB-Bereich bis 22 Uhr geöffnet

Die Automaten seien etwa wichtig für Kunden, die kein eigenes Konto haben. Andere lehnten es ab, eine Einzugsermächtigung oder einen Dauerauftrag zu erteilen, um so besser die Kontrolle über ihr Geld zu behalten. Ein Zusammenhang zwischen den vielen Bargeldeinzahlungen (durchschnittlich 200 pro Monat) und schlechter Zahlungsmoral – dass Kunden etwa ihr Geld kurzfristig zusammenkratzen – bestehe jedoch nicht. Der SB-Bereich ist montags bis samstags von 6.30 bis 22 Uhr geöffnet.

