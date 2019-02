Unbeirrt ihren Weg verfolgt

Gleich fünf Mannheimer Restaurants haben gestern wieder allen Grund gehabt, die Korken knallen zulassen. Schließlich hat sie das Team des renommiertesten Gastronomieführers der Welt mit Auszeichnungen bedacht. Und sicherlich ist der Weg zu einem Michelin-Stern steinig. Doch noch schwieriger ist es, ihn zu verteidigen oder gar einen Zwillingsbruder zu ergattern – und dann auch noch zu behalten. Tristan Brandt und seinem Team vom „Opus V“ ist das nun schon zum dritten Mal gelungen. Norbert Dobler („Dobler’s“) und seine Mannschaft halten ihren Stern gar seit 18 Jahren, Gregor Ruppenthal („Marly“) seit 2015. Und Dennis Maier („Emma Wolf“) darf sich im zweiten Jahr über eine Michelin-Auszeichnung freuen.

Das sind enorme Leistungen. Zumal alle vier Gastronomen an ihrem Konzept und Stil festhalten. Das erfordert Mut. Denn auch die kulinarische Welt ist modischen Strömungen unterworfen. Sie zu erkennen, auch umzusetzen und dennoch Stammkunden nicht zu verprellen – das ist eine hohe Kunst. Und die wird ganz offensichtlich nicht nur von den Gästen belohnt.

Neben alten „Küchenhasen“ hat in diesem Jahr auch ein Neuling einen Stern erkämpft. Nach dem Wechsel von Küchenchef Dominik Markowitz ist seit wenigen Wochen Igor Yakushchenko an Bord des „Opus V“ im Modehaus „Engelhorn“. Dass er die Testesser nach so kurzer Zeit überzeugen konnte, ist überraschend. Seinen Stil am Herd beschreibt er zwar als klassisch mit modernen Einflüssen. Aber das Produkt Fisch soll stets im Vordergrund stehen. Das klingt nach einer klaren, ehrlichen Linie. Und einem selbstbewussten Konzept, das haargenau in die Gourmetlandschaft der Region passen könnte.

