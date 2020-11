Unbekannte beschädigen parkende Autos auf dem Lindenhof

Mannheim.Als Noah Fleischer mit seiner Lebensgefährtin am Samstag zum Geburtstag seines Schwiegervaters in spe fahren wollte, traute der Lindenhofer seinen Augen nicht. An ihrem Auto haben Unbekannte wohl Freitagnacht den rechten Seitenspiegel abgetreten. Nicht nur der blaue VW Bora, welcher im Glücksteinquartier geparkt war, auch der Spiegel des Autos vor ihnen wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. „Am Kabel baumelte noch ein Stück des Außenspiegels, der Rest lag auf dem Asphalt“, schildert der 32-Jährige den Vorfall am Sonntag gegenüber dieser Redaktion.

Außerdem waren Splitter auf der Motorhaube verteilt. Das Paar wurde daraufhin abgeholt, da das Auto nicht mehr fahrbar war. Fleischer ist verärgert und wundert sich, dass das neun Jahr alte Auto Opfer von Vandalismus wurde. „Das passiert doch eher bei Luxusmodellen, dass Leute ihre Wut daran auslassen“, sagt er. Die Reparatur des Schadens könnte unangenehm teuer werden.

„Überhaupt hat es das Auto hier nicht leicht gehabt.“ Einmal habe jemand eine Tüte mit Hundekot an der Fahrertür befestigt, das andere Mal sorgte ein geschmolzenes Bonbon für eine verschmutzte Windschutzscheibe. Von Kratzern und Dellen unachtsamer Fahrer sieht Fleischer ab. Zur Anzeige gebracht haben sie den Schaden aus Hoffnungslosigkeit nicht. Vandalismus gegen Fahrzeuge sei nicht selten in Mannheim, meint Fleischer. „Wir hoffen, dass man die Täter findet und sie zur Verantwortung gezogen werden.“

Ein Anrage beim Polizeipräsidium ergab, dass offenbar eine Reihe weiterer Fahrzeuge beschädigt worden sind. Einzelheiten konnte die Polizei am Sonntag aber noch nicht mitteilen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 08.11.2020