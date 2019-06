Unbekannte beschädigen Straßenbahn mit Gitter - mehrere Verletzte

Am späten Sonntagabend haben bislang noch unbekannte Täter ein Absperrgitter in Mannheim auf Straßenbahnschienen gelegt und dabei einen Unfall mit mehreren Leichtverletzten verursacht. Wie ein Polizeisprecher am frühen Morgen bestätigte, habe der Zwischenfall gegen 23.30 Uhr auf Höhe des Josef-Bußjäger-Weges stattgefunden. Hierbei seien Scheiben der Stadtbahn zersplittert und mehrere Personen nahe der Haltestelle Fernmeldeturm in Mitleidenschaft gezogen worden. Zur Höhe der Schäden an der Straßenbahn lagen zunächst ebenso wenig Informationen vor wie zur Art der Verletzungen bei den betroffenen Fahrgästen. Der Sprecher verwies auf eine ausführlichere Stellungnahme der Polizei für den Vormittag. (pol/mer)