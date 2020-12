Unbekannte brechen in Mercedes-Benz-Gelände ein und stehlen Radsätze

Mannheim.Unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende unerlaubt Zugang zum Gelände der Mercedes-Benz- Niederlassung in der Fahrlachstraße verschafft. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 9 Uhr, öffneten sie gewaltsam einen Teil eines Metallzauns mit einem Werkzeug und hoben mit einem portablen Wagenheber drei der auf dem Gelände

befindlichen Fahrzeuge an. Von den drei Autos montierten die Täter die vollständigen Radsätze ab und entfernten sich anschließend mitsamt des Diebesguts vom Gelände.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon 0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020