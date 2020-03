Unbekannte greifen 20-Jährigen an

Ein 20-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt von zwei Unbekannten überfallen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sprach ihn ein Mann gegen ein Uhr zwischen den Quadraten M 7 und N 7 an und bat um Kleingeld. Der 20-Jährige entnahm darauf eine Münze aus seiner Geldbörse und gab sie dem Mann. Kurz darauf trat ihm ein weiterer Unbekannter von hinten gegen die Knie, so dass er zu Boden ging. Einer der Täter entriss dem 20-Jährigen den Geldbeutel, anschließend flüchteten beide. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/174-44 44 zu melden. pol/cs

