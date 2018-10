Unbekannte greifen Passanten an

Offenbar grundlos wurde ein 42-Jähriger in der Alphornstraße von zwei Männern angegriffen. Nach Angaben der Polizei fragten die Unbekannten den Geschädigten am Donnerstag, gegen 5.15 Uhr zunächst nach einem Feuerzeug, welches er ihnen gab. Ohne Grund sollen sie ihm plötzlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn mit Schlägen traktiert haben. Danach flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Der 42-Jährige erlitt eine Augenreizung. Die beiden Männer sind vermutlich Deutsche, ca. 25 Jahre alt, kräftige Statur, beide trugen Baseball-Kappen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim PolizeirevierNeckarstadt unter Tel.: 0621/33 01-0 zu melden. dir/pol

