Unbekannte stehlen alle vier Räder eines geparkten Autos

Mannheim.Bislang unbekannte Täter haben alle vier Räder eines auf einem öffentlichen Parkplatz in Höhe eines Autohauses in der Heppenheimer Straße in Mannheim-Käfertal geparkten Peugeots gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Geschädigte ihr Auto bereits am Montagabend gegen 16.30 Uhr in der Heppenheimer Straße abgestellt. Am Dienstagmorgen fand sie es schließlich an derselben Stelle ohne Räder vor. Bei der Demontage der Räder und durch das unsachgemäße Abstellen des Fahrzeuges durch die Täter wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2600 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/71-84 90 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020