Unbekannte stehlen geparktes Auto – Zeugen gesucht

Mannheim.Bislang unbekannte Täter haben ein im Karolinger Weg im Mannheimer Stadtteil Hochstätt geparkten Mercedes gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der der Fahrzeugbesitzer das Auto am Dienstag gegen 20 Uhr verschlossen abgestellt. Als er am Mittwoch gegen 13 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war der Wagen verschwunden. Im Fahrzeug befanden sich ein Laptop sowie ein Tablet. Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-44 44 zu melden.

