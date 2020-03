Unbekannte stehlen Hochprozentiges

Bislang unbekannte Täter sind in einen Imbissladen in der Beilstraße im Stadtteil Jungbusch eingebrochen. Laut Polizeiangaben ereignete sich die Tat in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Unbekannten hebelten zunächst die Seitentür des Ladens auf und entwendeten daraufhin hochprozentige alkoholische Getränke. Wertsachen und sonstige Gegenstände ließen die Täter in der Imbissbude zurück. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die den Vorfall in der Nacht zum Dienstag beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621/125 80 entgegen. pol/soge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.03.2020