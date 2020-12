Unbekannte stehlen teure Sportgeräte

Sport- und Gartengeräte im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in die Räume des Feldbogen- und Blasrohrschützenvereins in Wallstadt gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, muss sich die Tat in der Straße Auf den Ried zwischen Dienstag 22. Dezember, 15 Uhr, und zweitem Weihnachtsfeiertag, 14.40 Uhr, ereignet haben. Die Täter schnitten einen Drahtzaun auf und gelangten so auf das Gelände. Anschließend hebelten sie die Tür eines Wohnwagens, eines Gerätehauses sowie einer weiteren Räumlichkeit des Sportvereins auf. Zeugenhinweise ans Revier Käfertal unter Telefon 0621/71 84 90. pol/bhr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020