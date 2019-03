Unbekannte stehlen Videoanlage

Bisher unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr, in ein Bürogebäude im James-Monroe-Ring in Käfertal eingebrochen. Sie stemmten auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Anschließend durchsuchten sie die Büroräume. Sie packten vier Laptops ein, eine komplette Videokonferenz-Anlage, bestehend aus zwei TV-Geräten, einem Beamer, einem Rekorder und einer Soundbar – Wert: mehr als 10 000 Euro. Außerdem nahmen sie noch diverse Getränke mit. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Revier Käfertal, Tel.: 0621/71 84 90, zu melden. pol/abo

