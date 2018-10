Unbekannte treten Außenspiegel ab

Zwei Unbekannte haben in der Seckenheimer Straße die Außenspiegel mehrerer geparkter Autos abgetreten. Zeugen beobachteten die beiden Männer in der Nacht auf Samstag, wie die Polizei gestern mitteilte. Bislang wurden Schäden an fünf Fahrzeugen festgestellt. Ob für alle die unbekannten Täter verantwortlich sind, wird derzeit ermittelt. Nach Angaben der Zeugen kamen die Täter vom Tattersall und flüchteten in Richtung der Pestalozzi-Schule. Sie werden als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben, einer hatte eine Glatze. Bekleidet war ein Täter mit einem grünen Kapuzenpullover, der andere trug ein T-Shirt. Die Polizei hält es für möglich, dass die Männer auf dem Weg noch weitere Autos beschädigten. pol/lok

