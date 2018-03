Unbekannte überfallen Mann

Anzeige

Ein 28-jähriger Mann ist am Freitagabend gegen 21.30 Uhr von zwei Unbekannten auf der Schönau überfallen worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, entrissen ihm die Räuber auf einer Grünfläche hinter einem Lebensmittelmarkt in der Marienburger Straße seinen Rucksack, den er auf dem Rücken trug. Der Rucksack wurde später am Tatort mitsamt Inhalt gefunden. Seine Wertgegenstände hatte der Mann in seiner Bekleidung versteckt.

Beide Täter waren etwa 18 bis 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Laut Zeugenaussagen waren sie von „südosteuropäischem Erscheinungsbild“. Der eine hatte schwarze, längere und glatte Haare. Er trug einen hellen Kapuzenpulli, die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Der Mann sprach Mannheimer Dialekt mit ausländischem Akzent. Der zweite Täter hatte kurze schwarze Haare, er trug eine dunkle Baseballkappe verkehrt herum auf dem Kopf. Zeugenhinweise unter Telefon 0621/174-4444. has/pol