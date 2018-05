Unbekannte überfallen Mann

Anzeige

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen in der Mannheimer Innenstadt einen 22-Jährigen angegriffen und ihn schwer verletzt. Das teilte die Polizei gestern mit. Demnach habe sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass ein Mann im Bereich des Quadrats F 1 verletzt auf dem Boden liege.

Der Mann gab gegenüber den hinzugeeilten Beamten an, dass ihn drei ihm unbekannte Täter angegriffen und dabei verletzt hätten. Nähere Angaben zu dem Vorfall konnte er nicht machen. Der 22-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und am Arm. Zur Behandlung wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Sachstand wurde dem Geschädigten nichts entwendet.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat in dem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen des Sachverhalts werden gebeten sich dort unter 0621/1 25 80 zu melden. pol/stp