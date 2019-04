Unbekannte wollten Geldautomaten aufsprengen

Es ist so etwas wie die neue, besonders rabiate Masche von Bankeinbrechern: Die Täter sprengen nachts Geldautomaten, um an deren Inhalt zu kommen. Erstmals haben Unbekannte nach Angaben der Polizei diesen Weg auch in Mannheim angewandt: In der Nacht auf Freitag versuchten sie, einen Geldautomaten in einer Filiale der Commerzbank in der Meerfeldstraße auf dem Lindenhof zu sprengen. Ohne Erfolg,

