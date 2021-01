Unbekannte zerkratzen Porsche - Zeugen gesucht

Mannheim.Bislang unbekannte Personen haben am gestrigen Montag einen silberfarbenen Porsche 911 zerkratzt, teilte die Polizei mit. Der Firmenwagen war zwischen 11 und 12.20 Uhr in der Ziethenstraße in Mannheim-Feudenheim geparkt. Kratzer befanden sich auf der Beifahrertür und auf dem hinteren rechten Kotflügel des Fahrzeugs Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021