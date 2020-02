Unbekannter bedrängt Frau

Eine Spaziergängerin wurde am Mittwoch in der Neckarstadt von einem unbekannten Mann angegangen. Die 50-Jährige war laut Polizei in Höhe der Inselstraße auf einem Gehweg an der Neckarwiese unterwegs, als sie zwischen 12.30 und 13 Uhr an einem Autohaus unterhalb des Damms vom Täter plötzlich von hinten umklammert wurde. Darauf stürzte sie und wehrte sich. Nachdem es ihr gelungen war, auf den Damm zu klettern und um Hilfe zu rufen, flüchtete der Täter in Richtung Dammstraße. Zuhause informierte sie dann die Polizei. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Die Ermittler stufen den Angriff als sexuell motiviert ein. Der Mann wird so beschrieben: 35 Jahre alt, 175 cm groß, sehr schlank, beige Hose, Basecap. Hinweise an: 0621/1 74 44 44. pol/lia

