Unbekannter bedroht Gartencenter

Das Gartencenter Beier in Sandhofen, der Geschäftsführer und die Mitarbeiter werden bedroht. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts der „Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten“ und hat zugleich Schutzmaßnahmen veranlasst, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Am Dienstagabend um 22.22 Uhr war per E-Mail beim Gartencenter die Drohung eingegangen. Darin fordert ein unbekannter Absender, das Gartencenter zu schließen und geschlossen zu halten, solange Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind – sonst werde es einen Brandanschlag geben. Sollte die Polizei das Gartencenter bewachen, werde man Wohnhäuser in Brand setzen.

„Aus dem Nichts“

Die E-Mail war gleichzeitig an das Polizeirevier Sandhofen und an Medien gegangen. Noch in der Nacht schickte die Polizei Streifenwagen los, zugleich nahm das Kriminalkommissariat Mannheim Ermittlungen gegen einen bislang unbekannten Täter auf.

Geschäftsführer Andreas Beier informierte sofort seine Mitarbeiter und auch die Öffentlichkeit. Er wolle damit bewusst offen umgehen und sich nicht einschüchtern lassen, betonte er. Woher die Drohung kommt, kann er sich nicht vorstellen. Sie treffe ihn „aus dem Nichts“, es gebe keinerlei Auseinandersetzungen mit Nachbarn, Kunden oder ehemaligen Mitarbeitern. „Wir haben mit Niemandem Streit“, so Beier. Gartencenter dürften auch nach den neuesten, strengen Vorschriften der Landesregierung zur Corona-Krise weiter geöffnet bleiben – natürlich mit entsprechenden Hygieneregelungen und Abstand der Kunden untereinander. „Bei uns holen viele Leute Jungpflanzen für Obst und Gemüse, die Selbstversorger sind und sonst im Sommer nicht ernten könnten“, sagte er. pwr

