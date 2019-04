Unbekannter befestigt Messerklinge auf Spielplatz

Mannheim.

Eine Mutter hat beim Besuch eines Mannheimer Spielplatzes am Sennteichplatz eine Messerklinge entdeckt, die an einem Spielgerät befestigt worden war. Nach Angaben der Polizei klebte der Täter die Klinge eines Teppichmessers an die Griffstange eines Spielgeräts. Diese hätte erhebliche Schnittverletzungen bei den Kindern verursachen können. Die Mutter entfernte die Klinge sofort.

Bei der Überprüfung des Spielplatzes wurden keine weiteren Klingen gefunden. Gegen den unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621-833970 bei der Polizei zu melden.