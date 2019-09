Unbekannter belästigt Mädchen

Ein 14-jähriges Mädchen ist am Sonntagabend gegen 22 Uhr in der Gertrud-Bäumer-Straße (Herzogenried) belästigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der bislang unbekannte Täter in Höhe der Hausnummer 10 an seinem Geschlechtsteil herumgespielt und das Mädchen dabei angeschaut. Die 14-Jährige konnte flüchten. Der Täter verfolgte sie ein Stück und lief dann in Richtung Herrmann-Hesse-Straße davon. Er wird wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß, schlank, bekleidet mit Jeans und schwarzem Pullover. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Kriminalpolizei unter 0621/174 44 44 melden. pol/stp

