Unbekannter bricht in Bar ein

In der Hafenstraße im Jungbusch ist ein Unbekannter in eine Bar eingebrochen. Laut Polizeimitteilung vom Mittwoch hebelte der Täter das Fenster der Kneipe, die sich in Höhe der Böckstraße befindet, gewaltsam auf. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr. Mit einem iPad und einem geringen Bargeldbetrag im Gepäck flüchtete er. Den Wert des Diebesguts schätzt die Behörde auf rund 500 Euro. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1 25 80 bei der Polizei zu melden. pol/jor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.07.2019