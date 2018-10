Unbekannter fährt nach Unfall weiter

Ein unbekannter Autofahrer hat einen Unfall in der Casterfeldstraße in Neckarau verursacht. Wie die Polizei gestern mitteilte, war er am Sonntag um 18.40 Uhr auf der rechten Spur in Richtung Neckarauer Straße unterwegs, als er auf die linke Spur wechselte und einen 22-jährigen Audi-Fahrer zu einer Vollbremsung zwang. Ein nachfolgender Fiat-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr von hinten auf den Audi auf. Der Unbekannte bemerkte den Unfall vermutlich, weil er zunächst langsamer machte, dann aber wieder beschleunigte und flüchtete, so die Polizei. Beim Fiat-Fahrer wurde zudem einen Alkoholwert von 1,9 Promille festgestellt. Am Audi sowie am Fiat entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Vom flüchtigen Autofahrer ist nur bekannt, dass er einen älteren, schwarzen oder dunkelblauen Fiat fuhr. Jetzt werden Zeugen gesucht: 0621/83 39 70. pol/lok

