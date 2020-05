Unbekannter greift 86-Jährigen an

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein 86-jähriger Mann vor seiner Haustüre in der Böckstraße (Jungbusch) von einem Unbekannten angegriffen worden. Durch seine beherzte Gegenwehr konnte er den Angriff aber abwehren. Nach Polizeiangaben wollte das Opfer gerade die Tür aufschließen, als der Täter sich näherte, in die Jackentaschen des 86-Jährigen griff und versuchte, den Geldbeutel zu greifen. Um ihn davon abzuhalten, schlug der Mann dem Dieb mit der Faust ins Gesicht. Offenbar überrascht von der Gegenwehr sprühte der Unbekannte seinem Opfer Reizgas ins Gesicht. Anschließend flüchtete er in Richtung Beilstraße – ohne Beute. Der Angreifer soll etwa 1,60 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, zur Tatzeit trug der Mann eine schwarze Basecap, eine schwarz-silberne Jacke und zerrissene Jeans. Hinweise unter Tel. 0621/ 12580 an die Polizei. scho/pol

