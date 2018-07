Unbekannter greift Jogger mit Messer an

Anzeige

Ein Jogger ist im Käfertaler Wald von einem mit einem Messer bewaffneten Mann angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der 19-Jährige am Montagabend zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr alleine auf einem Seitenweg der Langen Allee, die quer durch den Käfertaler Wald führt, unterwegs. Dort kam ihm der Unbekannte entgegen und sagte in gebrochenem Englisch „Money, Money“. Der Jogger gab an, dass er kein Geld bei sich habe, worauf der Täter ein Messer zog und ihn zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufforderte.

Der 19-Jährige gab sein Handy jedoch nicht heraus, sondern ließ sich auf eine Auseinandersetzung mit dem Angreifer ein, so die Polizei. Er erlitt oberflächliche Schnittverletzungen, schließlich flüchtete der unbekannte Täter durchs Dickicht in Richtung Wasserwerk. Das Opfer alarmierte die Polizei, eine groß angelegte Fahndung nach dem Täter verlief jedoch ohne Ergebnis.

Zeugen gesucht

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, normale Statur, schwarzafrikanisches Aussehen, gebrochenes Englisch, kurze dunkle Haare, zweifarbige dunkle Basecap mit Rautenmuster, dunkelblaue kurze Hose der Marke „Nike“, dunkelblaues Sportshirt. Zeugen oder andere Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollen sich bei der Kriminalpolizei unter 0621/174-44 44 melden. bro/pol