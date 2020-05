Unbekannter Jogger bedroht Frau

Ein unbekannter Mann hat gegen eine 30-jährige Frau Pfefferspray eingesetzt. Sie ging am Mittwochabend mit ihrem Hund im Stadtteil Lindenhof Gassi. Die Frau war gegen 18.30 Uhr auf dem Franzosenweg auf Höhe der Speyerer Straße unterwegs, als ein Jogger sich beschwerte und sie energisch dazu aufforderte, den Hund kürzer zu nehmen. Als die Frau dies ablehnte, drohte der Mann mit Schlägen. Anschließend sprühte er Pfefferspray in ihre Richtung. Die Frau blieb unverletzt. Der Jogger flüchtete schließlich in Richtung Lindenhof. Er ist etwa 55 Jahre alt, rund 185 cm groß und trug ein weißes Oberteil, eine dreiviertellange Laufhose und ein rot-orangenes Stirnband. pol/mor

