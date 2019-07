Unbekannter raubt Frau aus

Eine 31-jährige Frau wurde am vergangenen Samstag gegen 12 Uhr 45 in der Seckenheimer Straße von einem bislang unbekanntem, dunkelhäutigen Mann überfallen. Die Geschädigte belieferte eine Apotheke mit Medikamenten. Als sie ihre leeren Transportboxen wieder im Fahrzeug verstaute, kam der Unbekannte mit dem Fahrrad auf sie zugefahren und stieß sie mit beiden Händen um. Er öffnete daraufhin die Beifahrertüre ihres Fahrzeugs und nahm Mobiltelefon und Geldbörse der Geschädigten an sich. Danach flüchtete er mit seinem Mountainbike in Richtung Tattersall. Die anschließende Fahndung verlief ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden. mor

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.07.2019