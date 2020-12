Unbekannter schlägt 26-Jährigem ins Gesicht

Mannheim.Nach einer Auseinandersetzung in einer Warteschlange auf der Rheinau hat am Dienstag ein Unbekannter eine 26-Jährigen geschlagen. Das teilte die Polizei mit. Der 26-Jährige stand demnach gegen 15.45 Uhr in der Schlange vor einer Bank in der Schwabenheimer Straße, als ein Unbekannter ihn ansprach. Er habe ihn gefragt, ob er auch anstehe. Daraufhin antwortete der junge Mann laut Polizei, er stehe nicht aus Spaß in der Schlange. Daraufhin habe der Unbekannte ihn beleidigt.

Als der 26-Jährige nach Angaben der Polizei die Bank verließ, folgte der Unbekannte ihm. Der 26-Jährige habe gesagt, dass sein Kommentar von vorher nicht so gemeint gewesen sein. Doch der Unbekannte beleidigte ihn laut Polizei erneut und schlug ihm mehrfach mit der geballten Faust ins Gesicht. Es kam zu einem Gerangel. Ein weiterer Mann redete auf den Unbekannten ein. Dieser trat schließlich auf die Kopfhörer des 26-Jährigen und fuhr mit dem anderen Mann mit einem Auto weg.

Die Polizei Mannheim-Neckarau bittet um Angaben zu dem Vorfall unter der Nummer 0621/833970.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020