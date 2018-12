Unbekannter schlägt Frau bewusstlos

Noch immer fahndet die Polizei nach dem Unbekannten, der eine Seniorin auf dem Hauptfriedhof angegriffen hat. Bereits am Sonntag vor Heiligabend kam es zu dem mysteriösen Zwischenfall, über den die Ermittler gestern informierten. Demnach besuchte die 79-Jährige am 23. Dezember gegen 9 Uhr mehrere Gräber, wobei ihr ein Mann auffiel, der ihr bereits ab dem Haupteingang gefolgt war. Als die Seniorin den Friedhof verlassen wollte, verspürte sie plötzlich einen Schlag und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Dadurch erlitt die Frau Verletzungen an Kopf und Schulter. Als sie wieder zu sich kam, war der Täter bereits geflüchtet. Erst einige Tage später entschied sich die Seniorin dazu, den Fall anzuzeigen.

Nichts gestohlen

Laut Polizei wird der Unbekannte als männlich, etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll kurze dunkle Haare und ein westeuropäisches Aussehen haben. Die Ermittlungen der Kripo laufen – auch der Hintergrund der Tat ist „weiterhin Ermittlungssache“, heißt es von der Polizei. Es gebe keine Vermutung, warum der Unbekannte die Frau niedergeschlagen haben könnte, heißt es von der Polizei auf Nachfrage. Gestohlen wurde nichts. Es werden Zeugen gesucht: 0621/17 44 44 4. lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018