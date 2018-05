Unbekannter schlägt Frau ins Gesicht

Anzeige

Eine 39-jährige Frau ist Opfer eines Schlägers geworden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war die Frau am Montag gegen 16 Uhr zu Fuß vom Vogelstangsee in Richtung Römerstraße unterwegs, als sie an zwei streitenden Männern vorbeilief. Plötzlich habe ihr einer der beiden Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Das Duo flüchtete in Richtung Wallstadt. Die 39-Jährige beschrieb den Täter wie folgt: 1,70 Meter groß, nordafrikanisches Aussehen mit kurzem schwarzen Haar. Der Mann trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621/70 77 00 zu melden. jor/pol