Unbekannter schlägt zu

Ein bisher noch nicht identifizierter Mann hat einen 46-Jährigen in der Innenstadt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ist anschließend geflohen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hat der Mann am Dienstagabend in den S-Quadraten versucht, die Wagentür des Opfers zu öffnen. In der Annahme, es handele sich um seine Frau, stieg der 46-Jährige aus seinem Wagen aus und sprach den Unbekannten an. Als Antwort bekam er einen Faustschlag ins Gesicht. Das Opfer stürzte zu Boden und verlor die Brille. Aus diesem Grund konnte der Attackierte nur eine vage Beschreibung des Unbekannten abgeben: Der Mann soll etwa 45 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Bei der Tat trug er eine dunkle Jacke, eine Basecap und eine Brille. Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 19.45 Uhr ereignete, sollen sich unter Tel: 0621/12 58 0 melden. pol/lok

