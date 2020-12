Unbekannter schlägt zu

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag im Stadtteil Rheinau einem 26-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Der 26-Jährige stand gegen 15.45 Uhr in der Warteschlange vor einem Geldinstitut in der Schwabenheimer Straße, als ihn der Unbekannte ansprach, ob er auch warte, um in die Bank zu gehen. Dieser entgegnete, dass er hier nicht aus Spaß stehe, woraufhin der Unbekannte begann, den vor ihm Stehenden zu beleidigen. Nachdem der 26-jährige die Bank wieder verlassen hatte, wurde er von dem Unbekannten zunächst verfolgt, dann mehrfach mit der geballten Faust ins Gesicht geschlagen. Als die beiden im Gerangel zu Boden fielen, kam ein weiterer Mann hinzu, der auf den Unbekannten einredete und schließlich mit diesem im Auto davon fuhr. Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarau unter der Rufnummer 0621/83 39 70 zu melden. baum/pol

