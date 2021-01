Unbekannter schlägt zu

Ein unbekannter Täter hat einen Sicherheitsmitarbeiter der Postbank-Filiale in der Neckarstadt-Ost angegriffen und mit der Faust aufs Ohr geschlagen. Zuvor hatte der 38-jährige Mitarbeiter dem Unbekannten den Zutritt zu der Filiale in der Lange Rötterstraße verweigert, da zu diesem Zeitpunkt die maximal zulässige Kundenzahl in den Räumlichkeiten erreicht war.

Laut Polizeibericht geriet der Unbekannte darüber offenbar so in Rage, dass er dem 38-Jährigen mit der Faust gegen das Ohr schlug und ihn mit unflätigen Worten beleidigte. Anschließend soll der Schläger, der von einem weiteren Mann begleitet wurde, in ein Auto gestiegen und davongefahren sein. Beschreibungen des Mannes und des Fahrzeugs liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Täter und seinem Fahrzeug geben können, bittet das Polizeirevier Neckarstadt, sich unter Tel. 0621/3301-0 zu melden. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.01.2021