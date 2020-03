Unbekannter überfällt Tankstelle

Ein bislang unbekannter Täter hat eine Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße im Stadtteil Neckarstadt überfallen. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag betrat der Mann am Montag kurz nach 19 Uhr den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalten einer schwarzen Pistole von der Angestellten Bargeld und Zigaretten. Diese übergab ihm das in der Kasse befindliche Geld sowie zehn Packungen Zigaretten. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in Richtung Bonifatius-Kirche.

Die Polizei sucht nun nach dem etwa 1,75 Meter großen Täter mit normaler Statur. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug einen hellen Kapuzenpulli und helle Jeans. Sein Gesicht hatte der Mann mit einer schwarzen Skimaske und einer verspiegelten Sonnenbrille verdeckt. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0621/174 44 44 entgegen. pol/soge

