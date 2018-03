Anzeige

Ein Film läuft. Die Jazzmusik, die im Hintergrund des Streifens gespielt wird, durchdringt das Zimmer. Der Aufenthaltsraum der Notunterkunft für Obdachlose in der Neckarstadt-West ist fast leer. Fast. Drei Menschen sind hier. Zwei davon sind zu einem Gespräch bereit. Sie wollen anonym bleiben. Wir nennen sie Jan und Thomas.

Von Frau und Kindern verlassen

Thomas’ Augen werden rot, als er seine Geschichte erzählt. Rot und feucht. Seine Stimme bricht, manchmal findet er nicht die richtigen Worte. Ein Foto will er nicht in der Zeitung sehen. „Ich hatte eine große Wohnung“, sagt er. Was passiert ist? Lange überlegt er, bis er den Satz ausspricht: „Meine Frau und die Kinder haben mich verlassen.“ Der ausgebildete Industriemechaniker hat in Mannheim gearbeitet. Dann verlor er auch noch seinen Job. „Das geht ganz schnell – und dann ist alles weg.“ Er lacht ein wenig. Glücklich wirkt er aber nicht. Die große Wohnung konnte er sich nicht mehr leisten. Schulden häuften sich, und dann war es passiert. Seit zwei Wochen schläft er in der Unterkunft. Tagsüber muss er sich irgendwie beschäftigen. Was er machen soll, weiß er nicht. Thomas ist 42 Jahre alt. Seine Kinder sieht er gar nicht mehr.

Jan kommt von der Rheinau. „Da habe ich gelebt und gearbeitet.“ Er spricht in kurzen Sätzen, will nicht mehr verraten als nötig. Ein Bild darf nur von hinten gemacht werden. Er trägt einen Pferdeschwanz und einen Kinnbart. Auch Jan hat früher einmal eine Ausbildung gemacht. Er ist IT-Fachmann. „Hochqualifizierte Obdachlose“, scherzt er. Gearbeitet hat er nie in diesem Bereich. „Ich bin Stapler in einem Lager gefahren.“ Wie es ist, in dieser Unterkunft zu übernachten? „Besser als draußen.“ Das klingt negativ – Jan meint das aber nicht so. Er ist gerne dort. „Die Betreuer sind nett, mit denen kann man reden.“ Außerdem mag er das Essen. Eine Handvoll Frikadellen hat er sich für morgen eingepackt. Wie kam es dazu, dass Jan obdachlos wurde? „Job verloren.“ Und dann? „Keine Miete mehr bezahlt.“