Und was machen Sie?

In den kommenden Wochen wollen wir im Lokalteil solche Mannheimer vorstellen, die etwas selbst gemacht haben. Wenn Sie also schöne Gurken, Tomaten oder Erdbeeren züchten – rufen Sie uns an, zeigen Sie uns Ihren Garten oder Balkon oder wo sie eben sonst gärtnern. Oder kennen Sie jemanden, der mit großer Leidenschaft die Landschaft in Pastellfarben auf die Leinwand bannt? Oder eine Freundin von Ihnen greift regelmäßig zum Fotoapparat und hat zuhause eine kleine Ausstellung ihrer Kunstwerke? Dann freuen wir uns darauf, uns das alles ansehen zu können und die Mannheimer zu treffen, die sie gemacht haben.

Also: Rufen Sie uns an unter Tel. 0621/392-1318 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse lokal@mamo.de, Betreff „Selbst gemacht!“ oder schreiben Sie uns an die Adresse Mannheimer Morgen, Dudenstraße 12-26, Lokalredaktion, Stichwort „Selbst gemacht!“, 68167 Mannheim.

Wenn es Ihnen möglich ist, dann schicken Sie uns doch gleich ein, zwei Bilder mit von dem, was Sie selbst gemacht haben. Und denken Sie bitte daran, Ihre Kontaktdaten anzugeben, damit wir uns bei Ihnen melden können. In den kommenden Sommerwochen stellen wir Ihnen im Lokalteil dann die Selber-Mach-Mannheimer vor.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.07.2018