Und wie funktioniert die Basisdemokratie heute?

Themen, die für den Stadtbezirk relevant sind, sollten in öffentlicher Sitzung des jeweiligen Bezirksbeirats vorberaten werden. So steht es auf dem Papier, so will es die Stadt. Die Bezirksbeiräte bestimmen, was sie in öffentlichen Sitzungen gerne debattieren wollen.

Lärm, Verkehr, große Bauvorhaben, das Thema Sicherheit und Bildungsfragen: Anregungen dazu kommen meist direkt aus der Bürgerschaft und landen dann nach internen Vorberatungen auf der Tagesordnung der stadtteilorientierten Gremien. Herr des Verfahrens ist, laut Geschäftsordnung, der Oberbürgermeister. Und der setzt mitunter Tagesordnungspunkte, deren Beratung er für nicht sinnvoll hält, einfach ab – nicht selten zum Unmut der Politiker an der Basis. Schlecht informiert, wenig wertgeschätzt, mitunter ignoriert, lauten daher immer wieder Klagen. Infos über Sitzungen würden nicht rechtzeitig weitergegeben, Sitzungsleiter (Stadträte) seien nicht neutral.

Aber auch die Räte müssen sich Kritik gefallen lassen: Manch politisches Gremium verkomme zur reinen Fragerunde, finden Beobachter: politische Haltungen oder Meinungsstreit in der Sache – Fehlanzeige. Die politische Willensbildung bleibe aus.

Fest steht: Das Interesse am verbalen Austausch in der Öffentlichkeit ist oft gering, die Lust auf Stadtpolitik ebenso. Meist verfolgen nur wenige Besucher die Sitzungen. Und auch die Stadtverwaltung ist mitunter genervt: Stadtweit ist eine Häufung von Anfragen aus den Gremien zu verzeichnen. Diese zu beantworten, stellt für die Mitarbeiter im Rathaus eine hohe Arbeitsbelastung dar. aph

