Uneins in der Frage nach einer Rassismus-Studie

Thomas Mohr von der Gewerkschaft der Polizei im Video. Roland Schmellenkamp

Der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch und der Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Polizeihauptkommissar Thomas Mohr, waren sich einig – bis auf einen Punkt: Ob es eine Studie zu Rassismus innerhalb der Polizei geben sollte.

Trotzdem war das im Internet per Live-Stream übertragene Gespräch zum Thema „Unsere Polizei als Prellbock gesellschaftlicher Konflikte?“ interessant: Beide sprachen auch unangenehme Themen wie Krawallnächte, zunehmende Respektlosigkeit gegenüber dem Staat, Verhalten der Polizei bei Demos und die oft vermutete überdurchschnittlich häufige Kontrolle von bestimmten Menschen an.

Weirauch: „Als junger Kerl bin ich oft nachts mit abgeranztem Auto durch Mannheim gefahren, da wurde ich oft kontrolliert. In den vergangenen 15 Jahren gar nicht. Subjektiv haben viele Menschen mit dunkler Hautfarbe den Eindruck, dass sie häufig kontrolliert werden. Allerdings hatten wir in Mannheim mal Probleme in der Drogenszene mit Menschen aus Gambia. Deshalb war die Chance groß, als Schwarzer kontrolliert zu werden, obwohl jemand beispielsweise Professor an der Uni ist.“

Es gebe ein Spannungsfeld zwischen einem berechtigten Interesse an Kontrollen und an Schikane. Der SPD-Politiker über das Dilemma: „Die beiden Pole muss man zusammenbringen.“ Aber das aufzulösen sei die Quadratur des Kreises.

Mohr ergänzt, dass er viele Freunde mit Migrationshintergrund habe: „Farbige berichten, dass es bei Kontrollen darauf ankommt, wo sie sich aufhalten.“ Dass bestimmte Menschen häufiger kontrolliert werden, sei aber normal. Würden sich er und Weirauch in einem Land mit überwiegend farbigen Bewohnern aufhalten, würden sie bei ausländerrechtlichen Kontrollen eher kontrolliert. „Man hat nichts gegen diese Gruppe, sondern es gibt einen Anlass.“ Im Chat erklärte Taner Yildirim: „Manchmal hat man einfach nur Pech bei Kontrollen, die Polizei hat oft Erfahrungswerte, aus denen sie handelt beim Umgang mit Kriminalität. Ich glaube, es besteht keine Absicht vonseiten der Polizei.“

Ist eine Studie zu Rassismus innerhalb der Polizei sinnvoll? Der GdP-Bezirksvorsitzende lehnt sie ab, weil es allein dadurch einen Generalverdacht bei allen Polizisten gebe. „Ich möchte aber nicht verharmlosen, dass es bei der Polizei einige schwarze Schafe gibt.“ Weirauch spricht sich für eine Studie aus: „Es gab eine Vielzahl von Vorfällen in den letzten Jahren, es sind nicht mehr Einzelfälle.“ Eine Studie sei kein Generalverdacht, man stochere bei dem Thema derzeit im Dunkeln: „Sie könnte auch dazu beitragen, das Ansehen der Polizei zu verbessern.“

Einig waren sich beide darin, dass es, so Weirauch, eine zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Polizisten gebe: „Sie werden aufs Übelste beschimpft, bespuckt, verletzt und bedroht.“ Mohr ergänzt, dass es oft jüngere Leute teilweise mit Migrationshintergrund seien: „Sie haben sehr großen Respekt gegenüber dem Vater, aber führen sich in der Öffentlichkeit auf wie die Axt im Wald.“

Das Gespräch kann auf der Facebook-Seite von Boris Weirauch angeschaut werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020